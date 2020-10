Speciale energia: Total si concentra sullo sviluppo delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero francese Total ha annunciato l'intenzione di voler accelerare la transizione verso l'elettricità e le energie rinnovabili. In quest'ottica, la società prevede un calo dei suoi prodotti petroliferi di circa il 30 per cento nel prossimo decennio. Le vendite saranno quindi composte al 30 per cento da prodotti petroliferi, al 5 per cento da biocarburanti, al 50 per cento da gas e al 15 per cento da elettricità, soprattutto rinnovabile. In un comunicato Total spiega di voler arrivare ad una capacità di 35 Gw nel 2025. "Total punta a trasformarsi in un gruppo multi-energie facendo crescere in modo redditizio la sua produzione di energia a partire dal gas naturale liquefatto e di elettricità, i due mercati in più forte crescita", si legge in un comunicato. (Frp)