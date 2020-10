Speciale energia: Conferenza a Roma sull'idrogeno, Italia pronta a cogliere sfida per la transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idrogeno si candida a divenire una delle risorse ponte per la transizione energetica in grado di consentire entro il 2030 una riduzione del 60 per cento delle emissioni e la neutralità entro il 2050 come previsto dal cosiddetto Green deal dell’Unione europea. In questo contesto l’Italia ha le possibilità e le potenzialità per cogliere e affrontare tale sfida. Da tempo infatti le aziende italiane sono in prima linea non solo per quanto riguarda la ricerca di tecnologie legate all’idrogeno, ma anche nell’ambito di programmi concreti per consentire a questa risorsa di divenire fruibile per i settori di industria, mobilità e rete elettrica e altri comparti. E’ quanto emerge dalla la conferenza internazionale "Potenzialità della filiera dell'idrogeno nel contesto della transizione energetica", che si è tenuta a Roma al Campidoglio. L’evento è stato promosso dal World Energy Council (Wec) Italia e dall’Associazione italiana di ingegneria chimica e organizzato da Mirumir. All’evento hanno preso parte alcune delle principali realtà nazionali del settore tra cui Eni, H2IT, Saipem, NextChem e McPhy. (Res)