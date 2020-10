Speciale energia: Parigi (McPhy) a “Nova”, Italia può giocare ruolo per sviluppo filiera dell’idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può giocare un ruolo di player per lo sviluppo di tutta la filiera dell’idrogeno. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, Marco Parigi, Piel Global Sales Manager di McPhy, a margine dell’evento “Potenzialità della filiera dell’idrogeno nel contesto della transizione energetica”, promosso da Wec Italia e Aidi e organizzato da Mirumir. In merito alle tempistiche di impiego dell’idrogeno a livello industriale e nei comparti delle mobilità e produzione di energia elettrica, Parigi ha sottolineato che in quanto azienda del settore per “McPhy l’orizzonte è oggi”, osservando come in Francia vi siano già diversi impianti installati tra stazioni di rifornimento e generatori per l’elettrolisi alcaline ad alta densità per le applicazioni industriali. “Crediamo che anche l’Italia possa giocare un ruolo di player per lo sviluppo di tutta la filiera dell’idrogeno". Per Parigi, “vi sono dei feedback da parte del mercato che vedono l’idrogeno come vettore energetico del 21mo secolo” per garantire la decarbonizzazione e mantenere l’aumento della temperatura sotto gli 1,5 gradi come prevede il protocollo sul clima di Parigi. Sulla necessità di una partecipazione sinergica di molteplici attori, Parigi ha osservato che occorre agire come una squadra, in modo che le istituzioni, a livello italiano ed europeo, le attività produttive e il mercato siano sensibilizzate nell’andare all’unisono tutte in una stessa direzione. Per Parigi per seguire al meglio la transizione energetica l’idrogeno “verde” è la vera soluzione, tuttavia vi sono alcune criticità, in particolare i costi. “Come realtà produttiva concreta ci teniamo a sottolineare che tra un economia di scala, una installazione di impianti sempre più grandi si abbia una competitività di Capex (costo per sviluppare o fornire asset durevoli per il prodotto) e Opex (spesa operativa), quindi un costo totale di proprietà per ridurre i costi ed essere competitivi e paragonabili alle tecnologie attuali e quindi per avere uno sviluppo di una filiera completamente full green, dal rinnovabile alla produzione di idrogeno e l’utilizzo industriale”, ha sottolineato Parigi. (Res)