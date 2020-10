Speciale energia: l'ex cancelliere Schroeder difende il Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cancelliere tedesco dal 1998 al 2005, Gerhard Schroeder ha difeso il gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, dalle richieste di arresto dei lavori a seguito dell'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. “L'uno non ha niente a che fare con l'altro”, ha affermato Schroeder, secondo quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'ex cancelliere, se i lavori per il Nord Stream 2 venissero fermati, andrebbero sprecati dieci miliardi di euro investiti nell'infrastruttura. Inoltre, Schroeder ha sottolineato che la responsabilità dell'avvelenamento di Navalnyj con un agente nervino del gruppo Novichok non è ancora stata chiarita. Sulla vicenda sono ora in corso “essenzialmente speculazioni, non vi sono fatti accertati”, ha detto l'ex capo del governo federale. Schroeder ha quindi auspicato che l'esecutivo tedesco si attenga alla posizione favorevole al completamento del Nord Stream 2 espressa dai ministri delle Finanze e dell'Economia ed Energia, rispettivamente Olaf Scholz e Peter Altmaier. (Geb)