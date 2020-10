Speciale energia: Marchionna (Saipem), trasporto pesante e marittimo porta di ingresso per utilizzo idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La porta di ingresso per l’utilizzo finale dell’idrogeno possono essere i trasporti, sia quello pesante che marittimo. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, Mario Marchionna, Corporate Head of Technology Innovation di Saipem, a margine dell’evento “Potenzialità della filiera dell’idrogeno nel contesto della transizione energetica”, promosso da Wec Italia e Aidi e organizzato da Mirumir tenutosi a Roma. “La porta di entrata degli usi finali dell’idrogeno possono essere i trasporti, sia il trasporto pesante e che quello marittimo potrebbe. Se si fa idrogeno offshore, la presenza di porti vicini può creare una sinergia tra fonte e applicazione”, ha sottolineato Marchionna. In merito alla possibilità di impiegare l’idrogeno a livello industriale e per il consumo domestico, Marchionna ha dichiarato che “l’obiettivo virtuoso sarebbe quello di avere un effetto significativo nell’energia industriale e residenziale”. Su questo aspetto “non ci sono dei limiti specifici, si può impiegare”, tuttavia prima di giungere a settori caratterizzati dal consumo di massa, è necessario per Marchionna fare dei passaggi precedenti, come ad esempio l’impiego nei trasporti. Per quanto riguarda gli aspetti normativi per regolare la filiera dell’idrogeno, “vi sarà un risveglio” considerato che il tema è all’interno del dibattito europeo. “Ci sarà una forte spinta a livello europeo che spingerà i singoli Stati”, ha sottolineato il Corporate Head of Technology Innovation di Saipem. "L'Italia è sicuramente ben posizionata a livello europeo", ha aggiunto Marchionna, sottolineando come le aziende presenti all'evento odierno, rappresentino la cifra dell'eccellenza del settore nel nostro Paese. (Res)