Speciale energia: rappresentante russo presso Ue, Nord Stream 2 sarà completato nonostante ostacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 sarà completato e inizierà ad operare, nonostante i numerosi ostacoli posti dall'Unione europea. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente della Russia presso l'Ue, Vladimir Chizhov. "Ci sono tentativi di legare la costruzione di questo gasdotto al caso Navalnyj. Ma con tutta la volontà, non riesco a trovare alcun collegamento tra di essi. Nord Stream 2 è un progetto che, come sapete, incontra degli ostacoli. Sappiamo chi li ha creati in passato e continua a farlo, ma sono stati superati. Per il completamento della costruzione del gasdotto, è rimasto ancora poco lavora da fare", ha dichiarato il diplomatico in un'intervista a "Ria Novosti". "Sono sicuro che sarà completato e funzionerà", ha infine assicurato Chizhov. (Rum)