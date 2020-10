Speciale energia: Macron riceve Kenyatta all'Eliseo, firmati tre accordi in ambito infrastrutturale ed energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo l’omologo keniota Uhuru Kenyatta che ha iniziato una visita di tre giorni a Parigi. I due capi di Stato, secondo quanto riferisce la presidenza di Nairobi in una nota, hanno assistito alla firma di tre accordi bilaterali nei settori delle infrastrutture e dell’energia prima di partecipare a una cena offerta dall’Eliseo, cui è seguito un colloquio bilaterale a porte chiuse. Tra gli accordi raggiunti c'è un partenariato pubblico privato (Ppp) siglato dall’Autorità nazionale keniota per le autostrade (Kenha) e la compagnia francese Vinci Concessions per la costruzione dell'autostrada Nairobi-Nakuru-Mau Summit. Un secondo accordo riguarda la realizzazione di una linea ferroviaria per pendolari che collegherà l'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta (Jkia) al Nairobi Central Business District (Cbd), mentre la terza intesa prevede la costruzione della linea di trasmissione elettrica Menengai-Rongai da 400 Kv. La visita di Kenyatta proseguirà con un intervento al forum aziendale “Inno Generation 2020”, organizzato dalla Banca pubblica per gli investimenti francese (Bpifrance) e che riunisce centinaia di aziende francesi per esplorare opportunità di investimento all'estero. Per l’occasione, il presidente keniota parlerà delle opportunità di investimento in Africa e incoraggerà le aziende francesi a investire in Kenya. Nella giornata di domani, venerdì 2 ottobre, il presidente Kenyatta presiederà infine il business forum Kenya-Francia, organizzato dalla Confederazione francese delle imprese (Medef), che riunirà investitori di entrambi i Paesi per discutere delle opportunità di investimento in Kenya ed esplorare le strade per aumentare le esportazioni keniote nel redditizio mercato francese. (Res)