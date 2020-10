Ue: Schifani (FI), da Bonomi timori fondati su Recovery fund, ascoltare opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul rischio che l'occasione offerta dal Recovery fund non venga colta pienamente, o che possa essere addirittura clamorosamente mancata, il Presidente di Confindustria Bonomi esprime una preoccupazione concreta e del tutto condivisibile, stante l'eterna conflittualità in seno al governo. Assistiamo ad un affanno nella programmazione, figlio di una coalizione litigiosa ed eterogenea, che non consente di guardare con ottimismo al prossimo futuro". Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. "Peraltro, al di là degli annunci, si sta riproponendo il solito metodo basato su un percorso in solitaria da parte dell'esecutivo - sottolinea -. Di quanto tutto ciò sia sbagliato ci siamo accorti durante la redazione dei quattro decreti, dal Cura Italia al Dl Agosto, che hanno sprecato 100 miliardi senza venire a capo di un solo problema. Perseverare nell'errore avrebbe solo l'effetto di produrre progetti di corto respiro quando c'è bisogno di capacità di visione. Ecco perché insistiamo affinché il confronto in Parlamento sul Recovery plan sia serio e approfondito e si consenta alle opposizioni di contribuire a determinarne i contenuti", conclude. (com)