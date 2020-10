Malesia: coronavirus, 260 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia ha registrato nelle ultime 24 ore 260 nuovi contagi di coronavirus. Un dato così alto non si vedeva dallo scorso 4 giugno. Secondo quanto affermato dal ministero della Salute, il nuovo picco di casi deve ricondursi a un cluster nello stato di Sabah, originato dalla campagna per le elezioni statali che si sono tenute il 26 settembre scorso. Per questo il governo ha disposto l'ordinanza che vieta spostamenti e viaggi nei 27 distretti di Sabah: le restrizioni inizieranno a mezzanotte di sabato 3 ottobre e rimarranno in vigore per 14 giorni, fino al 16 ottobre. Il ministro della Difesa malese, Ismail Sabri Yaakob, ha reso noto che in questo periodo saranno consentiti solo gli spostamenti essenziali per recarsi al supermercato e in farmacia. (Fim)