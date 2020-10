Banche: Sabatini (Abi), settore farà la sua parte nel rilancio del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella definizione del piano per il rilancio del paese, così come nell'utilizzo delle risorse dei fondi europei, il settore bancario farà la sua parte e continuerà a sostenere il cammino di modernizzazione e sviluppo dell'Italia, così come sono state accanto a famiglie e imprese durante la crisi. Così il direttore generale dell'Agenzia bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini, audito oggi davanti alle commissioni Bilancio e Attività produttive al Senato sul Recovery plan. (Ems)