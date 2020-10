Roma: tre arresti per droga a Monterotondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monterotondo, in provincia di Roma, sono state arrestate tre persone per droga in altrettante operazioni dei carabinieri. In manette sono finiti un 40enne della Sierra Leone domiciliato a Capena; un 40enne di Fiano Romano; un romano a Montelibretti. Nel primo caso l'uomo è stato sorpreso, nel piazzale antistante un bar molto frequentato sulla via Tiberina, a cedere alcune dosi di eroina: al 40enne sono state sequestrate otto dosi di eroina, una di cocaina e una bustina di marijuana, oltre a denaro contante provento dello spaccio. Nel secondo caso il 40enne fermato durante un controllo alla circolazione è risultato in possesso di due panetti di hashish per circa 200 grammi e di altri materiali per il confezionamento della droga. Nel terzo caso lo spacciatore, invece, un romano residente a Montelibretti è stato raggiunto direttamente in casa dove nascondeva, in diversi barattoli, della marijuana per circa 100 grammi. Accanto a queste operazioni a Mentana i carabinieri hanno condotto in carcere un pregiudicato che più volte aveva violato le norme restrittive degli arresti domiciliari. (Rer)