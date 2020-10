Ue: Gentiloni, Recovery occasione senza precedenti per Italia, non sprecare risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa grande strategia di rinascita, basata anche sui fondi europei, è un’occasione senza precedenti per l'Italia. Lo ha affermato il commissario agli Affari economici dell’Unione europea, Paolo Gentiloni, intervenendo con un video messaggio al Festival delle città in corso a Roma. In questi mesi, ha voluto ricordare Gentiloni, sono state alimentate attese, “giustificate non solo per la gravità della crisi ma anche per le dimensioni delle risorse aggiuntive che potremo utilizzare”. Dunque “l’obiettivo è utilizzare queste risorse senza dispersioni, sprechi, e senza considerarle una specie di capitolo aggiuntivo ai nostri bilanci annuali”. Al contrario, secondo Gentiloni, è necessario individuare “le priorità” coinvolgendo, “e il governo si impegnerà su questo”, i diversi attori della comunità. Non sarà quindi “soltanto una scelta del governo ma certamente - ha aggiunto - del parlamento, delle forze economiche, delle forze sociali e delle comunità territoriali”. Di certo l’obiettivo del Next generation Eu “non deve essere solo quello di recuperare i nostri livelli di crescita economica di prima della pandemia ma anzi deve essere più ambizioso“ per utilizzare questa opportunità “per cambiare le nostre società e renderle più inclusive ed innovative”. (Rin)