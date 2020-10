Spagna: Espinosa (Vox): paese ha bisogno di "sbarazzarsi" di un governo inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Spagna è urgente "sbarazzarsi di un governo tanto inutile ed irresponsabile". Lo ha affermato il portavoce del partito di estrema destra Vox al Congresso dei deputati, Ivan Espinosa de los Monteros, nel corso di un'intervista televisiva a "Tve", nello spiegare le ragioni che hanno portato il suo partito a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, Pedro Sanchez. "È stato un fallimento dal punto di vista sanitario, con l'economia che ha reagito peggio al mondo e con una perdita massiccia di posti di lavoro". Secondo Espinosa de los Monteros, inoltre, a causa dell'azione di governo si sta assistendo ad un "degrado delle istituzioni che sta generando un'enorme incertezza per spagnoli e stranieri". Per il deputato di Vox, la monarchia "è una delle istituzioni più apprezzate dagli spagnoli" così come l'Esercito, la Polizia, la Guardia civil, sottolineando il "grande divario di percezione tra una élite giornalistica e politologica che si nutre di se stessa e la realtà del popolo spagnolo, che è tutt'altra cosa". (Spm)