Argentina: indice di povertà sale al 40,9 per cento della popolazione nel primo semestre

- Gli indici di povertà e di indigenza in Argentina sono saliti rispettivamente al 40,9 per cento e al 10,5 per cento della popolazione nel primo semestre dell’anno. Lo rende noto l’Istituto di statistica (Indec), secondo cui si tratta del livello più alto registrato nella storia del paese. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno la quantità di persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà è aumentata di 5,5 punti, mentre quella degli argentini che si trovano in una condizione di indigenza è salita di 2,8 punti. Quanto al gruppo di età dallo studio emerge che il 56,3 per cento delle persone tra 0 e 14 anni sono povere. (segue) (Abu)