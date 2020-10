Agricoltura: Bellanova, biologico realtà importante, Senato approvi presto testo unico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ fondamentale - ha proseguito - mantenere sempre alta l'attenzione sulle garanzie per i consumatori e sul rispetto delle regole da parte degli operatori. Un settore in così rapida crescita è infatti molto esposto a rischio di frodi. Sui controlli ho sempre chiesto di migliorare il lavoro, aumentare le verifiche, tenere un rapporto di collaborazione attivo con le imprese. La qualità e la sicurezza del bio passano anche da un efficiente sistema di controlli. E l'Italia anche su questo è all'avanguardia”. “Vogliamo mercati aperti - ha detto ancora Bellanova - dove esportare le nostre eccellenze, ma con regole chiare e rispettate da tutti. Particolare attenzione oggi poniamo anche alla possibilità che le innovazioni tecnologiche (come ad esempio la blockchain) possono portare al sistema di controllo per il biologico. L’innovazione deve essere a servizio del miglioramento di tutto il comparto”. Infine: “Sulle importazioni dobbiamo essere attenti e vigili - ha evidenziato, in riferimento ai dati riportato nel Rapporto sulla crescita delle importazioni di prodotti bio - l’Italia si è molto impegnata negli anni passati per la modifica della normativa europea che, con i nuovi regolamenti in vigore a breve, finalmente introduce il principio di conformità alle regole europee per le produzioni biologiche da paesi extra Ue”. In chiusura, l’appello per l’approvazione del testo unico per il biologico: “Al Senato - ha detto Bellanova - chiedo di approvare quanto prima il testo unico per il biologico. Si tratta di una legge che può dare ancora più slancio e opportunità al settore”. (Com)