Scuola: Anzaldi (Iv), "Reitegrata prof contro Segre? Azzolina mandi ispettori"

- La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina "mandi subito gli ispettori ministeriali e verifichi cosa è successo sul caso della professoressa della scuola Mazzanti di Firenze che attaccò Liliana Segre con parole vergognose e ora è tornata al suo posto come se nulla sia accaduto, senza subire alcun provvedimento, come conferma la preside dell'istituto". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, componente della commissione Cultura della Camera. "Secondo quanto riferisce 'La Nazione', con il nuovo anno scolastico – prosegue Anzaldi – l'insegnante è stata totalmente reintegrata, tra lo sconcerto degli alunni e delle famiglie. Il 27 gennaio scorso, proprio nel Giorno della Memoria, disse agli studenti di non sopportare Liliana Segre definendola 'personaggio in cerca di pubblicità'. Ci fu un'indignazione generale, intervenne anche la stessa ministra Azzolina annunciando l'intervento delle strutture ministeriali e definendo quelle parole 'ingiustificabili'. Possibile che non sia successo nulla? La ministra dia spiegazioni agli studenti e alle famiglie". (Rin)