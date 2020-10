Coronavirus: Regno Unito, nuove restrizioni introdotte nell'area di Liverpool

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha annunciato l'introduzione di nuove restrizioni mirate a combattere la diffusione del contagio da coronavirus nell'area di Liverpool e nella regione circostante. Da oggi sarà vietato incontrarsi al chiuso (non importa se in luoghi pubblici o privati) tra nuclei familiari diversi, in una mossa che il ministro per la Salute, Matt Hancock, ha rassicurato rimarrà "per il minor tempo possibile". Hancock ha inoltre aggiunto che 7 milioni di sterline (circa 7,6 milioni di euro) verranno destinati all'area per fare fronte alle nuove restrizioni imposte. (Rel)