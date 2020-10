Venezuela: l'ex candidato presidenziale Capriles non parteciperà alle legislative di dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le elezioni devono essere rinviate. Lo esigiamo, per la pandemia e perché le elezioni servano al Venezuela", ha detto Capriles secondo cui la sua decisione potrebbe mettere pressione al governo Maduro, rendendolo responsabile di non garantire al cittadino il desiderio di esprimersi liberamente in elezioni giuste, libere e trasparenti. Il dirigente ha quindi risposto alle critiche di aver concesso un'apertura alla sua partecipazione al voto, frutto di un negoziato con il governo. "Abbiamo solo lasciato aperta la possibilità di una nostra iscrizione ma abbiamo sempre detto che era subordinata ad una osservazione internazionale qualificata", ha aggiunto. L'ex aspirante alla presidenza ha detto che Maduro ha rifiutato la richiesta di un rinvio di altri sei mesi, per "calcoli politici". (segue) (Vec)