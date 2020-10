Venezuela: l'ex candidato presidenziale Capriles non parteciperà alle legislative di dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio di Capriles segue la missione che il Gruppo internazionale di contatto (Gic), istanza coordinata dall'Ue, ha svolto in Venezuela per tentare un rinvio del voto. Il rappresentante dell’Unione europea presso gli Stati Uniti, Michael Curtis, ha assicurato all’Organizzazione degli stati americani (Osa) che la posizione sul Venezuela non è cambiata e che nel paese non sussistono le condizioni per potere inviare una missione di osservazione alle elezioni parlamentari in programma il 6 dicembre. Intervenendo a una sessione speciale del Consiglio permanente dell’Osa sul Venezuela, tenuta ieri, il diplomatico ha detto che non vi è abbastanza tempo per pianificare l’invio di una missione. La missione dell’Ue che ha da poco concluso una visita a Caracas, ha aggiunto, non è riuscita a modificare le condizioni dell’imminente processo elettorale. Gli inviati Ue, ha spiegato Curtis, hanno avuto contatti sia con il leader di opposizione Juan Guaidò che non l’esecutivo di Nicolas Maduro. (segue) (Vec)