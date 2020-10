Venezuela: l'ex candidato presidenziale Capriles non parteciperà alle legislative di dicembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capriles aveva a inizio settembre lanciato il suo appello "a mobilitarsi e a lottare. Questo è quello che sappiamo fare, non ci arrenderemo, non regaleremo l'Assemblea nazionale a Maduro, né gli regaleremo mai nient'altro", aveva detto nel corso di una lunga diretta sui suoi canali social. Il grosso delle opposizioni - almeno 27 partiti che fanno riferimento a Guaidò - ha deciso ad agosto di non recarsi alle urne per un voto definito "truffaldino". "La politica che non si fa sulla base della realtà finisce per aria, essendo astratta, come la percepisce oggi la maggioranza della gente", ha detto Capriles, da settimane in rotta con il fronte antigovernativo e protagonista di una trattativa con Maduro che, ha rivendicato, ha portato alla recente liberazione di oltre cento prigionieri. "Occorre aprire strade nuove. Quella che c'era si è esaurita", segnalava Capriles secondo cui Guaidò "gioca a fare il presidente su internet". Il leader oppositore si era autoproclamato presidente "ad interim" del paese, non potendo però di fatto esercitare un ruolo saldamente in mano a Maduro. "Stiamo lottando perché ci siano elezioni libere e democratiche. Votare o non votare è un falso dilemma, io ho deciso di lottare e non rimarrò a braccia incrociate". (segue) (Vec)