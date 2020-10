Migranti: Salvini su caso Gregoretti, bizzarro che a manifestare in piazza siano quelli di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito di essere "assolutamente tranquillo" in merito all'udienza prliminare di dopodomani, sabato 3 ottobre, a Catania, sulla vicenda della nave Gregoretti. "Gli unici a manifestare in piazza saranno quelli di sinistra, il che mi sembra bizzarro", ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. "Ho totale fiducia nei giudici", ha spiegato l'ex vicepremier, "sono sicuro che a Catania faranno benissimo il loro lavoro". Quanto alla tre giorni di dibattiti ed incontri organizzati dalla Lega, a partire da oggi, sempre nel capoluogo etneo, Salvini ha concluso: "Riempiamo di idee Catania, poi io spero di non andare avanti con un processo che secondo me è assolutamente infondato". (Rin)