Sud: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), rafforzeremo sostegno al Mezzogiorno, alle Zes e all'economia marittima

- Intesa Sanpaolo è determinata a mantenere e rafforzare il suo sostegno al Mezzogiorno, e in particolare alle Zone economiche speciali (Zes) e alla filiera dell'economia marittima: siamo l'unica banca italiana con un Centro studi interamente dedicato a questo comparto. Così il presidente dell'istituto bancario, Gian Maria Gros-Pietro, intervenuto oggi alla presentazione del settimo rapporto annuale "Italian Maritime Economy" curato da Studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm) che analizza l'impatto della pandemia di Covid-19 sui trasporti marittimi. "Continueremo a sviluppare la preziosa eredità del Banco di Napoli, di cui siamo orgogliosi e che ci ha permesso di diventare la prima banca del Mezzogiorno: una posizione che sarà ulteriormente rafforzata dall'acquisizione di Ubi Banca", ha detto, sottolineando l'importanza dell'analisi settoriale per il business di Intesa Sanpaolo e dei suoi clienti. (Ems)