Venezuela: coronavirus, 759 nuovi contagi e sette morti nelle ultime 24 ore (2)

- Dai primi di giugno, l'emergenza sanitaria viene gestita con uno schema "7+7" presentato come strategia di controllo del virus senza congelare del tutto il paese. Si tratta di alternare una settimana di "quarantena radicale", durante la quale possono muoversi solo i lavoratori impiegati in settori ritenuti indispensabili e chi abbia bisogno di comprare medicinali e alimenti, e una settimana di relativo rilassamento delle restrizioni al movimento. Le settimane "aperte" non riguardano peraltro tutto il territorio nazionale, ma solo le zone con minore trasmissione di contagio mentre in alcune zone come il Distretto capitale e l'adiacente stato di Miranda si osserva una flessibilità parziale. La quarantena radicale rimane invece in alcune zone di frontiera: è il caso degli stati di Zulia, Apure e Tachira, al confine con la Colombia e di Bolivar, che condivide un ampio tratto di frontiera col Brasile e la Guyana. Le autorità venezuelane denunciano da tempo una "invasione" del virus causata dalla migrazione illegale che i cittadini fanno di ritorno dalla Colombia, approfittando di passaggi clandestini noti con il nome di "trochas". Un fenomeno che causerebbe secondo Maduro almeno un terzo dei contagi nel paese e che viene imputato anche a precise responsabilità del vicino. (Vec)