- “Abbiamo un programma” contenente le priorità per l’utilizzo del fondi europei “ed ora aspettiamo di essere convocati” dal governo “per esporre il nostro punto di vista”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento in occasione del “Festival delle città” a cui partecipa in video conferenza. (Rin)