Coronavirus: Fontana, Lombardia in buone condizioni, indice contagio basso

- Il governatore della Regione Lombardia ha voluto assicurare oggi che “al momento“ per quel che riguarda la diffusione del contagio da Covid-19 “siamo in buone condizioni”. Parlando nel corso del Festival delle città, in corso di svolgimento a Roma, Fontana ha ricordato che l’indice di infezione è basso ed il numero dei nuovi contagiati è percentualmente basso rispetto ai tamponi effettuati. Ora sappiamo anche meglio come intervenire”, ha concluso. (Rin)