Recovery fund: Tagliavanti (Cciaa Roma), occasione da meritare, giovani siano protagonisti

- Sul Recovery fund la "Camera di commercio è pronta, abbiamo una grande occasione, perché abbiamo delle risorse importanti ma dobbiamo saperle meritare e cioè fare dei progetti per ampliare la capacità dei nostri territori". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, a margine della sua rielezione da parte del Consiglio al Tempio di Adriano. "Roma e i romani hanno dimostrato, nel momento drammatico, una capacità di resistenza e reazione. Questo nuovo mandato avrà un senso se sapremo fare questo. Siamo istituzione a cui piace collaborare, non ci piace essere protagonisti". Tagliavanti ha citato tre principali progetti della Camera di commercio: "digitale vuol dire burocrazia digitale, vuoi dire città che muove persone e merci attraverso il digitale". Altro tema è l'economia circolare: "abbiamo un vantaggio a Roma che è una città salubre, piena di verde, cultura. Possiamo essere un punto di riferimento. Infine, dobbiamo far tornare protagonisti i giovani - ha sottolineato -. Roma è piena di giovani, roma città che ha più laureati di Italia. Oltre 40 mila imprese dove il titolare è un giovane, con 1.200 start up realizzate da giovani, 400 nelle periferie romane. I giovani però non sono i protagonisti della trasformazione della città: una città non ha futuro se nella classe dirigente non ci sono i giovani e se i giovani non sono interessati alla trasformazione della città", ha concluso Tagliavanti (Rer)