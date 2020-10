Camera: Mulè (FI), bene varo commissione inchiesta su morte David Rossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un anno e mezzo è finalmente in dirittura d'arrivo il varo della Commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi di cui sono cofirmatario. Si tratta di un atto dovuto per far luce su un mistero che va chiarito al più presto e che riguarda la morte del responsabile dell'area Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena avvenuta nel marzo 2013. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé. "Grazie al costante impegno del collega Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, primo firmatario della proposta, nel giro di alcune settimane l'Aula della Camera varerà l'istituzione della Commissione. Si tratta di un primo, importante traguardo che rappresenta però soltanto il punto di partenza per la ricerca della verità dovuta alla famiglia di David Rossi e a tutti coloro che coraggiosamente, come i giornalisti de 'Le Iene', non si sono accontentati di "verità" ufficiali dimostrando al contrario quanti punti oscuri sono da chiarire", aggiunge. (Rin)