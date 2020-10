Hong Kong: Festa nazionale, 62 arresti per assemblea non autorizzata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ottobre non è un giorno da festeggiare: il popolo di Hong Kong avrà la saggezza per mostrare il proprio malcontento nei confronti del governo in modo pacifico. Lo dichiarato oggi l'attivista pro-democrazia di Hong Kong, Joshua Wong, a Causeway Bay. In un post sul suo account Twitter, Wong ha scritto: "Non c'è niente da festeggiare al mio pronto rilascio. Dimostra solo come il governo di Hong Kong non stia facendo il proprio lavoro, dovrebbe dedicare impegno ad aiutare i 12 giovani richiedenti asilo, non arrestandomi nell'ambito dell'assurdo divieto anti-maschera. Questo perché l'effetto della coercizione non può essere una soluzione, né costringerà il popolo di Hong Kong ad arrendersi". (segue) (Cip)