- Durante le celebrazioni in corso per la Giornata nazionale tenutesi oggi, il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha affermato che la legge sulla sicurezza nazionale ha ripristinato l'ordine sociale nella Regione amministrativa dopo mesi di disordini anti-governativi. Nel suo discorso Lam ha affermato che, assieme alla sua amministrazione, è impegnata ad attuare pienamente la legislazione imposta a luglio da Pechino. "Anche se alcuni governi che sostengono i doppi standard lanciano accuse irragionevoli contro le agenzie locali che applicano la legge, o anche in modo bellicoso impongono ulteriori sanzioni contro i funzionari locali che salvaguardano la sicurezza nazionale, i miei colleghi interessati e io continueremo a rispettare incrollabilmente e legalmente il nostro dovere di salvaguardare la sicurezza nazionale senza timori o favori ", ha detto Lam al pubblico presente. Lam ha sottolineato come sia "chiaro a tutti che un ambiente sicuro e stabile è necessario affinché Hong Kong superi le sue sfide economiche e per soddisfare la richiesta del popolo di democrazia e di migliori mezzi di sussistenza". "La verità indiscutibile che è stata posta davanti ai nostri occhi negli ultimi tre mesi è che la stabilità è stata ripristinata a Hong Kong. La sicurezza nazionale è protetta nella Regione amministrativa e le persone possono nuovamente godere dei loro diritti e delle libertà fondamentali", ha affermato. Indipendentemente dalle sfide che Hong Kong deve affrontare, ha proseguito il capo esecutivo, le autorità centrali di Pechino sono sempre il forte scudo che aiuta a preservare la prosperità della città. "Hong Kong può affrontare i suoi problemi economici cogliendo nuove opportunità di crescita con il sostegno delle autorità centrali", ha aggiunto. (Cip)