Recovery plan: Boccia, sostenibilità non in bozze? Un refuso, è in negoziato con Bruxelles

- Nel rivolgersi al sindaco di Roma, Virginia Raggi, Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ha chiarito che se non ha parlato del 40 per cento sulla sostenibilità, "se non c'è nelle bozze, è un refuso, ma è nel corpo del progetto generale già negoziato a Bruxelles". Nel corso del suo intervento al Festival dello sviluppo sostenibile, Boccia ha poi aggiunto: "Confesso che nel 2016 non abbiamo avuto la forza di fare del Bes oltre un allegato al Def, ora ne abbiamo la forza".(Rin)