Imprese: Bonometti (Confindustria), senza ripartenza Italia diventerà paese dei sussidi

- "Siamo convinti che il futuro dell'industria dipenderà dalle scelte che faremo in questi mesi". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, nel suo videomessaggio alla conferenza stampa "Diffondere Conoscenza - Promuovere Innovazione - Favorire Collaborazione: Per la ripresa in uno scenario manifatturiero post Covid-19" tenutasi a Bergamo. "L'emergenza del coronavirus ha costretto il mondo intero a rivedere tutti i programmi - ha aggiunto Bonometti -. La Lombardia però ha tutte le carte in regola per dare il via a questa ripartenza attraverso un cambiamento reale, fatto di nuove idee, nuove modalità organizzative e nuove imprese, in caso contrario dovremo rassegnarci al declino inesorabile non solo della Lombardia ma del paese, che diventerà un paese destinato ai sussidi, ai bonus e alle mancette di partito". Le industrie italiane "non chiedono sussidi ma chiedono di essere messe nelle condizioni di poter competere al pari dei nostri partner europei - ha aggiunto il presidente di Confindustria Lombardia - per ritornare a competere c'è bisogno di liberarci di tutti i fardelli che purtroppo ancora gravano sul mondo del lavoro e delle imprese, dobbiamo reinventarci in funzione di nuovi scenari globali". (Rem)