- "Grande soddisfazione per la calendarizzazione della proposta di legge del nostro Walter Rizzetto sull'istituzione di una commissione d'inchiesta per la morte di David Rossi. Una iniziativa che è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari sulla quale auspichiamo adesso un iter lineare e veloce". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)