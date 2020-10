Imprese: Bonometti (Confindustria), servono azioni rapide e mirate per ripartenza, manifatturiero è centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti "per uscire da questa situazione oggi la forza delle imprese da sola non basta, serve un supporto attraverso azioni rapide e concrete, una visione strategica di un paese moderno, competitivo e semplificato, con investimenti mirati capace di adottare le nuove tecnologie e promuovere l'innovazione continua". Lo ha dichiarato nel suo videomessaggio alla conferenza stampa "Diffondere Conoscenza - Promuovere Innovazione - Favorire Collaborazione: Per la ripresa in uno scenario manifatturiero post Covid-19" tenutasi oggi a Bergamo. "Lo sviluppo sostenibile e la digitalizzazione saranno le due linee guida dei prossimi decenni che dovranno orientare imprenditori, lavoratori e istituzioni - ha aggiunto Bonometti - Mai come in questo momento il manifatturiero è centrale per la ripresa oltre che per far ripartire gli investimenti. Ogni posto nel manifatturiero ne genera due/tre nei servizi". (segue) (Rem)