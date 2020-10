Imprese: Bonometti (Confindustria), servono azioni rapide e mirate per ripartenza, manifatturiero è centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al World Manifacturing Forum, questo evento diventa "ancora più centrale in questa fase storica in cui c'è un enorme bisogno di riscoperta della cultura d'impresa per contrastare quella politica che alimenta divisioni - ha detto Bonometti - Senza la libera impresa non si crea ricchezza e benessere. L'occasione per confrontare varie esperienze offre di orientare le scelte delle imprese verso nuovi orizzonti. Conoscere in anticipo come si stanno muovendo i paesi dal punto di vista istituzionale e d'impresa facilita i piani di sviluppo e le future scelte delle fabbriche. Questo diventa fondamentale per la Lombardia se vuole rimanere protagonista dell'industria manifatturiera, e questa diventa una necessità per rimanere agganciata alle regioni più virtuose. La Lombardia è sempre stata una regione virtuosa e vuole rimanere agganciata e al passa di coloro che stanno cercando di adottare misure e scelte per rimanere competitivi e virtuosi nel mondo industriale e mondiale". (Rem)