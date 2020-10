Sardegna: 20 milioni per costruire la torre di controllo contro la nebbia all'aeroporto di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari potrebbe essere presto dotato di una torre di controllo che consentirà agli aeromobili di atterrare e decollare anche in caso di nebbia. La giunta regionale della Sardegna ha infatti dato il via libera ad una delibera proposta dall'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, che prevede di coinvolgere nella costruzione della nuova torre l'Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. L'opera, che costerà costerà 20 milioni di euro, è indispensabile dal momento che, in caso di nebbia ora come ora vengono bloccati tutti i collegamenti visto che il radar dell'aeroporto militare di Decimo attualmente in uso, non garantisce la sicurezza dei voli in queste condizioni. La Regione per la realizzazione dell'opera ha chiesto e ottenuto un finanziamento ministeriale da 16 milioni di euro. Altri sette sarebbero dovuto arrivare da Sogaer (di questi, 5 a carico dell'Enav). La società di gestione dell'aeroporto sarebbe anche dovuta essere stazione appaltante unica essendo state sollevate sul punto delle perplessità. Si è deciso di far entrare nella gestione della gara, progettazione e realizzazione anche l'Enav, grazie alla modifica della convenzione già sottoscritta e fatta approvare dalla giunta regionale dall'assessore Todde. (segue) (Rsc)