Sardegna: 20 milioni per costruire la torre di controllo contro la nebbia all'aeroporto di Cagliari (2)

- Il piano anti-nebbia prevede la costruzione "di un avanzato sistema di controllo locale del traffico aereo (Atct - Air Traffic Control Tower o di seguito più semplicemente Twr) ubicato in posizione tale da poter assicurare la totale visione della pista di volo nonché del piazzale aeromobili, un ulteriore edificio "Blocco Tecnico" per ospitare gli uffici e i laboratori del personale Enav S.p.A. e della Società TecnoSky preposta alla conduzione e manutenzione degli apparati di assistenza al volo, la "Sala Apparati" (Data Center) e la "Zona Energia" costituita dai locali di arrivo, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica per l'alimentazione degli apparati, il collegamento per lo scambio dei dati – Flight Data Processing (Fdp) tra la nuova Torre di Controllo e il Radar di Avvicinamento presso l'Aeroporto Militare di Decimomannu e infine le opere di urbanizzazione e la viabilità principale". (Rsc)