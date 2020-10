Aerospazio: Italia insieme agli Usa per ritorno sulla Luna, all’industria nazionale grandi responsabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un programma ambizioso da realizzare in un periodo relativamente breve a fronte della sua portata, con una partecipazione italiana già dalle prime fasi. Leonardo fornirà infatti i pannelli fotovoltaici e le unità di potenza e distribuzione per i primi tre moduli di servizio europeo (European service model - Esm), che rappresentano il contributo dell’Agenzia spaziale europea (Esa) alla navicella Orion. Posizionato sotto il modulo che ospiterà l’equipaggio, l’Esm fornirà struttura, propulsione, alimentazione, controllo termico e le principali capacità di supporto vitale per la navicella, e le installazioni fornite da Leonardo contribuiranno a fornire l’energia necessaria alla sopravvivenza dell’equipaggio e al viaggio della capsula. Un contributo che si è ulteriormente rafforzato con la firma, lo scorso 26 maggio, di un accordo da 75 milioni di euro tra Thales Alenia Space ed Airbus Defence and Space (primo contractor del modulo di servizio europeo): la joint venture tra Leonardo e Thales svilupperà e produrrà i sistemi termomeccanici per il terzo modulo di servizio sul veicolo spaziale Orion in qualità di subappaltatore di Airbus Defence and Space. Nello specifico, la società fornirà una serie di sistemi fondamentali per l’unità di volo tra cui protezione strutturale e micrometeorica, controllo termico e stoccaggio e distribuzione dei materiali di consumo. Un accordo analogo è stato siglato tra Thales Alenia Space ed Airbus Defence and Space nel settembre del 2015, per la produzione dei sistemi termomeccanici del primo modulo. (segue) (Ems)