Aerospazio: Italia insieme agli Usa per ritorno sulla Luna, all’industria nazionale grandi responsabilità (5)

- Parallelamente alla preparazione di Artemis III, la Nasa sta lavorando al Lunar Gateway, la stazione spaziale che verrà dispiegata in orbita lunare. Sulla base dello stato di avanzamento dei lavori sul Gateway, infatti, l’equipaggio di Artemis III potrebbe salire direttamente su un modulo di discesa una volta raggiunta l’orbita lunare, oppure passare per il Gateway, per ispezionarlo e raccogliere rifornimenti e imbarcarsi per la missione in superficie in un secondo momento. Nell’Artemis Plan presentato la settimana scorsa, in ogni caso, viene specificato che i lavori al Gateway stanno procedendo come da programma: nel 2023 ci sarà un lancio con i primi due moduli della stazione. Si tratta del Power propulsion element (Ppe), sviluppato da Maxar Technologies e progettato per rifornire la struttura di energia elettrica e per dotarla di un sistema di propulsione; e del modulo Halo (Habitation and Logistics Outpost), sviluppato da Northrop Grumman, che sarà il primo segmento pressurizzato della stazione e potrà ospitare gli astronauti per brevi periodi di tempo prima delle missioni di superficie o tra un viaggio e l’altro. Già al termine di questa prima fase il Gateway sarà in grado di condurre osservazioni ed esperimenti scientifici in autonomia, senza bisogno della presenza di un equipaggio a bordo. (segue) (Ems)