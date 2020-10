Aerospazio: Italia insieme agli Usa per ritorno sulla Luna, all’industria nazionale grandi responsabilità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo degli astronauti è previsto in un secondo momento con l’arrivo dei moduli I-Hab (International – Habitat) ed Esprit (European system providing refuelling infrastructure and telecommunications), che rappresentano il contributo dell’Agenzia spaziale europea (Esa) al Gateway e al cui sviluppo parteciperà Thales Alenia Space, che nel settembre del 2018 ha firmato accordi con l’Esa per gli studi di fase per i due elementi. Il primo modulo (I-Hab) è stato progettato come un elemento pressurizzato con funzioni di abitabilità e di attracco per fornire interfacce e risorse a veicoli che visiteranno l’avamnposto: Thales Alenia Space guiderà un team qualificato di aziende spaziali europee in diverse aree tecniche. Il modulo di rifornimento Esprit includerà invece sistemi di stoccaggio e rifornimento del Ppe, sistemi per la comunicazione con la Luna, interfacce per payload esterni e una camera di compensazione da utilizzare a scopi scientifici. Allo sviluppo del Gateway saranno coinvolte anche l’Agenzia spaziale canadese (Csa) che si è impegnata a fornire robotica avanzata, e l’Agenzia per l’esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa) che contribuirà con forniture logistiche e di componenti abitative. (segue) (Ems)