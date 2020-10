Aerospazio: Italia insieme agli Usa per ritorno sulla Luna, all’industria nazionale grandi responsabilità (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La joint venture tra Leonardo e Thales sarà infine coinvolta anche nello sviluppo del Sistema di atterraggio umano sulla Luna, per la cui fase iniziale di design e sviluppo sono in competizione tre team selezionati e annunciati dalla Nasa lo scorso aprile: Blue Origin del fondatore di Amazon Jeff Bezos; SpaceX di Elon Musk, fondatore di Tesla; e Dynetics, società controllata da Leidos alla guida del consorzio internazionale in cui rientra anche Thales Alenia Space. Le prime attività di sviluppo del lander dureranno circa dieci mesi fino al febbraio del 2021, dopodiché la Nasa effettuerà una revisione preliminare e selezionerà i progetti più meritevoli. Più precisamente, nel quadro delle attività svolte dal consorzio guidato da Dynetics Thales Alenia Space è incaricata della progettazione della capsula che ospiterà l’equipaggio, inclusa la struttura principale, i portelloni di ingresso e uscita per le attività extraveicolari e intraveicolari, le finestre e i sistemi di protezione termica e micro-meteoritica. Stando ad una nota di Thales Alenia Space, il piano è quello di sostenere la revisione preliminare entro l’anno, al fine di poter vantare un progetto ottimale nel momento in cui la Nasa selezionerà le migliori soluzioni tecniche e autorizzerà le attività di realizzazione delle prime due unità di volo per le missioni del 2024 e del 2026. (Ems)