Mali: inviato speciale Usa per il Sahel in visita a Bamako, previsti incontri con gli attori della crisi

- L'inviato speciale Usa per la regione del Sahel, Peter Pham, ha iniziato ieri una visita di quattro giorni a Bamako, in Mali. Durante la missione, che si concluderà il 3 ottobre, Pham incontrerà i membri del governo di transizione e della società civile, i leader religiosi e i funzionari delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, del G5 Sahel e della comunità diplomatica. In occasione dei colloqui, afferma il dipartimento di Stato in una nota, il diplomatico solleciterà il governo di transizione ad onorare gli impegni che ha assunto con i mediatori della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), compreso lo svolgimento di elezioni libere ed eque entro 18 mesi, e incoraggerà gli sforzi per contrastare la corruzione, affrontare le preoccupazioni sui diritti umani, riformare i processi elettorali e attuare l'accordo per la pace e la riconciliazione del 2015 in Mali. Lo scorso 28 settembre il presidente ad interim del Mali, Bah Ndaw, ha nominato il nuovo premier incaricato di guidare il Paese nella difficile transizione verso nuove elezioni, dopo il colpo di Stato con cui scorso 18 agosto è salita al potere la giunta militare. Si tratta di Moctar Ouane, 64enne diplomatico di lungo corso che ha ricoperto l’incarico di ministro degli Esteri tra il 2004 e il 2011 sotto l'ex presidente Amadou Toumani Touré, estromesso nel 2012 da un altro colpo di Stato militare. (segue) (Res)