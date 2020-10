Tunisia: premier Mechichi invita ministri a “interagire positivamente” con presidenza Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier tunisino, Hichem Mechichi, ha chiesto alla squadra di governo di "interagire positivamente" e con tutta "la velocità richiesta" con la presidenza della Repubblica sulle per rendere maggiormente efficiente il coordinamento tra le due istituzioni. Secondo quanto riferito dallo stesso Mechici su Facebook "il coordinamento tra le due presidenze è necessario per adattare decisioni e misure con la politica generale dello Stato, nel quadro di una perfetta sintonia tra le istituzioni costituzionali". Hichem Mechichi, incaricato dal Capo dello Stato lo scorso luglio di formare il nuovo governo dopo le dimissioni di Elyes Fakhfakh, ha precisato che "tutta la corrispondenza indirizzata alla presidenza della Repubblica deve passare per la presidenza del governo". In merito alle polemiche provocate dall'aumento degli stipendi dei governatori, Mechichi ha spiegato che la misura è stata accompagnata da una riduzione dei benefici in natura loro concessi, rendendo il compenso annuale pressoché invariato. "Riteniamo che questa iniziativa sia necessaria per incoraggiare le persone ad assumere alte responsabilità a livello regionale e per preservare lo status dei rappresentanti dello Stato nelle regioni".(Tut)