Torino: ponte di Quincinetto, Città metropolitana effettuerà controlli trimestrali

- Ieri, in corso Inghilterra, a Torino, nel corso di un incontro con l’amministrazione del comune di Quincinetto è stato stabilito che la Città metropolitana effettuerà i controlli trimestrali prescritti da Ativa per una portata di 44 tonnellate.Alla riunione hanno partecipato il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, il consigliere delegato alla viabilità Fabio Bianco, i tecnici della Viabilità metropolitana e il sindaco di Quincinetto Angelo Canale Clapetto accompagnato dal suo staff tecnico. Una convenzione regolerà l’accordo fra i due enti. “Uno dei compiti strategici della Città metropolitana” spiega il vicesindaco Marco Marocco “è l’assistenza ai Comuni, che si esplica con diverse modalità calibrate sulle esigenze e sulle difficoltà degli enti locali. In questo caso, tramite una convenzione, effettueremo provvisoriamente i controlli trimestrali”. “Da sempre abbiamo sostenuto la necessità che il ponte di Quincinetto potesse funzionare a piena portata, cioè con un transito di 44 tonnellate” spiega il sindaco di Quincinetto Angelo Canale Clapetto “Questo perché è indispensabile che la strada provinciale possa funzionare a pieno regime, dal momento che è fondamentale per tutto il territorio, non solo per il nostro Comune che è proprietario del ponte”. “Ci siamo assunti l’impegno di fare i controlli trimestrali” spiega Fabio Bianco, consigliere metropolitano delegato alla Viabilità “perché in questo modo il ponte può funzionare a pieno regime e tutta la viabilità provinciale ne risentirà positivamente. Il primo controllo partirà già nel corso del mese, non appena avremo firmato la convenzione”. (Rpi)