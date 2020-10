Libano-Italia: ambasciata a Beirut da oggi servizi consolari e visti pagati in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi l’ambasciata d’Italia in Libano accetterà i pagamenti per i servizi consolari e i visti in dollari statunitensi. Lo riferisce la rappresentanza diplomatica sul proprio sito. Le lire libanesi non saranno più accettate. Per i servizi consolari, si richiede gentilmente al pubblico di fornire l’importo in contanti, possibilmente nella quantità esatta. Le nuove tariffe consolari e il costo dei visti potrebbero essere suscettibili di variazioni contenute in funzione di eventuali nuove comunicazioni da parte degli uffici italiani competenti. (Res)