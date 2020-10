Spagna: coronavirus, ministro Garzon, rifiuto Madrid si basa su "motivi politici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto della comunità di Madrid di adottare le nuove misure disposte dal governo per tentare di limitare i contagi di coronavirus si basa su motivi di "natura politica" e mira a "logorare l'esecutivo". Lo ha affermato il ministro per i Consumi, Alberto Garzon, aggiungendo che "è da irresponsabili" continuare a giocare a questo "gioco" quando "è a rischio la vita delle persone". Garzon ha poi dichiarato di non capire il comportamento della presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, dato che "è stata lei a chiedere aiuto al governo centrale". Secondo il ministro "c'è stato un ordine da via Genova (sede centrale del Partito popolare") per far deragliare questo accordo".(Spm)