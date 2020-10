Polonia: servizi speciali arrestano cittadino tedesco per sospetto terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia di sicurezza interna (Abw) della Polonia ha arrestato un cittadino tedesco, Jurgen K., sospettato di aver partecipato a un gruppo criminale organizzato a carattere terroristico. Lo ha appreso l'agenzia di stampa "Pap" dal portavoce del coordinatore dei servizi speciali, Stanislaw Zaryn. L'uomo, ora sottoposto a custodia cautelare per tre mesi, farebbe parte di un gruppo di estrema destra che opera in Polonia e in altri paesi. Le sue convinzioni radicali sono palesi dalla sua presenza su internet, in particolare sui social network, e detiene anche armi e materiali esplosivi senza autorizzazione. L'uomo rischia fino a 8 anni di carcere. La procura fa sapere che le indagini proseguono e non è escluso che ci siano altri arresti nel prossimo futuro. (Vap)