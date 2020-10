Romania: la Bers peggiora le previsioni economiche del paese per il 2020 e 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha peggiorato le sue stime sull'evoluzione economica della Romania nel 2020 e 2021, a seguito della crisi causata dalla pandemia di coronavirus. E' quanto si legge in un rapporto pubblicato oggi dall'istituzione finanziaria internazionale. Secondo le ultime previsioni della Bers, l'economia romena dovrebbe diminuire del 5 per cento quest'anno, rispetto a una previsione di calo del 4 per cento a maggio. Per il 2021, la Bers prevede un'espansione del 3 per cento del Pil della Romania, rispetto a una previsione anticipata del 4 per cento a maggio. Allo stesso tempo, secondo la Bers, il livello del Pil pro capite del 2019 verrà nuovamente raggiunto soltanto nel secondo trimestre del 2022. La Bers prevede che nella prima metà di quest'anno l'economia romena si sia contratta del 3,9 per cento, a causa dei consumi inferiori e il calo delle esportazioni. (segue) (Rob)