Romania: la Bers peggiora le previsioni economiche del paese per il 2020 e 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stato di emergenza introdotto a metà marzo e le misure di isolamento per fermare la diffusione della pandemia di coronavirus sono durati fino a metà maggio, influenzando gravemente i viaggi, l'attività economica e la fiducia dei consumatori e delle imprese", afferma il rapporto. Secondo la Bers, le misure di isolamento hanno avuto un impatto significativo sui consumi privati: le vendite al dettaglio sono diminuite di quasi un quinto ad aprile rispetto allo stesso periodo del 2019, anche se si è osservata una certa ripresa nei mesi successivi. La produzione industriale è crollata ad aprile, scendendo di quasi il 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, provocando il calo delle esportazioni di merci. Nella prima metà di quest'anno, l'economia romena si è contratta del 3,9 per cento, i consumi privati sono diminuiti del 5 per cento e le esportazioni del 15 per cento. (segue) (Rob)