Romania: la Bers peggiora le previsioni economiche del paese per il 2020 e 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione è salito al 5,4 per cento a luglio (dal 3,7 per cento di gennaio) e la perdita di posti di lavoro è probabile nei prossimi mesi con la chiusura dei regimi di sostegno statale. A giugno, il tasso di inflazione annuo è salito al 2,2 per cento, in linea con l'obiettivo della Banca Centrale. La Romania è entrata nella crisi causata dalla pandemia con un significativo deficit fiscale (4,3 per cento del Pil nel 2019). La combinazione del calo della produzione e delle entrate pubbliche, un programma di stimolo fiscale di circa il 4-5 per cento del Pil e altri aumenti delle pensioni nel settembre 2020 (oltre al 2019) aumenterebbe il disavanzo di bilancio nell'anno in corso a un livello stimato dell'8,6 per cento del Pil, secondo il progetto di bilancio rivisto. "La Banca centrale ha ridotto il tasso di interesse della politica monetaria tre volte, fino all'1,5 per cento, ha abbassato il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale all'1 per cento all'anno e il tasso di interesse sulla linea di credito (Lombard) al 2 per cento all'anno", viene mostrato nella relazione dell'istituto finanziario internazionale. (segue) (Rob)