Romania: la Bers peggiora le previsioni economiche del paese per il 2020 e 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'economia della Romania dovrebbe diminuire del 5 per cento nel 2020 e aumentare del 3 per cento nel 2021. La ripresa dipenderà dalla graduale normalizzazione dell'attività economica, sia in Romania che dai suoi principali partner economici, e dalla ripresa delle riforme strutturali. Tuttavia, saranno difficili da soddisfare se la distanza sociale rimarrà in vigore più a lungo del previsto", avverte la Bers. In giugno e luglio, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha condotto uno studio tra 1.652 Pmi di 15 economie nelle regioni creditrici (Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Bulgaria, Croazia, Romania, Egitto, Marocco , Giordania, Libano, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza), per valutare gli effetti preliminari della pandemia sulle piccole e medie imprese. Le aspettative di ottenere il sostegno del governo sotto forma di sovvenzioni, prestiti agevolati o sussidi salariali sono variate in modo significativo nella regione. Mentre più della metà delle Pmi in Bulgaria, Croazia, Romania, Marocco e Mongolia hanno ricevuto o si aspettavano di ricevere assistenza governativa, meno del 20 per cento delle imprese ritiene di non poter contare sul sostegno del governo in Cisgiordania e Striscia di Gaza, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Libano. Un maggiore sostegno del governo (atteso o ricevuto) è associato a una visione più ottimistica delle prospettive di ripresa, afferma il rapporto. (Rob)